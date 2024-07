Ceredi o Catalano? Presidente del consiglio mai un tale braccio di ferro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Quelle del 1999 furono le prime elezioni amministrative, a Forlì, nelle quali si votava direttamente il sindaco: la stessa nuova legge aveva ratificato ufficialmente la figura deldelcomunale (il cui compenso è pari a quello di un assessore; simbolico, invece, il ruolo del vice). Dunque 25 anni, cinque lustri e altrettanti mandati, ciascuno dei quali prevedeva una guida designata per presiedere l’assemblea cittadina. Un quarto di secolo che evidenzia alcune consuetudini: fino ad ora tutti i presidenti e anche i vice erano stati eletti a maggioranza qualificata (i due terzi dei consiglieri), anche se non sempre in maniera unanime. E, ad ogni modo, sempre nel primo voto, previsto nella seduta che inaugura la legislatura, con un accordo di reciprocità: l’opposizione, in linea di massima, vota il nome indicato dalla maggioranza e viceversa.