Attentato a Trump il discorso di Biden alla Nazione Le differenze non si risolvono con le pallottole

(Di lunedì 15 luglio 2024) Donaldè vivo per miracolo. Il proiettile sparato che lo ha colpito di striscio all'orecchio durante un comizio in Pennsylvania, se solo fosse stato indirizzato pochi centimetri più a destra lo avrebbe con ogni probabilità ucciso. Ad ammetterlo è stato lo stesso ex presidente in serata, quando nonostante la ferita ha deciso di dare un segnale andandoconvention repubblicana a Milwaukee. "Sono salvo - ha spiegato- per aver distolto lo sguardo dfolla per rivolgerlo verso uno schermo con gli appunti per il mio. Raramente distolgo lo sguardo dfolla. Se non l'avessi fatto in quel momento, beh, non staremmo parlando oggi".