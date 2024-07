Atp Amburgo 2024 | Cobolli avanti Altmaier steso in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) Flavioavanza al secondo turno del torneo Atp 500 di. Il tennista romano ha sconfitto il padrone di casa Danielin tre set, con il punteggio di 6-4 6-7(6) 6-3 in due ore e 38 minuti di gioco. Buona gara per il classe 2002 contro un avversario insidioso sulla superficie, anche se in calo nelle ultime uscite.attende ora al secondo turno il vincente della sfida tra il cinese Zhizhen Zhang, testa di serie numero 8, e il brasiliano Thiago Seyboth Wild. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DEL MATCH – Nel secondo confronto tra i due, dopo il precedente del 2021 ad Umago vinto dal tedesco sempre su terra, l’azzurro non concede palle break nel primo set. A differenza diche invece è costretto a cancellarne sei.