Arrivate tre facce nuove per la Carrarese Di Gennaro invece saluta la tifoseria azzurra

(Di lunedì 15 luglio 2024) Volti sorridenti di cui tanti noti e solo tre. E’ iniziato così il ritiro dellaall’insegna della continuità. Nessuna questione di riconoscenza. La scelta di mantenere in blocco i protagonisti della recente e storica promozione in serie B è stata attentamente ponderata come chiarito dallo stesso timoniere Antonio Calabro appena prima di partire per Pontremoli. C’è la convinzione che questo gruppo possa dare ancora tanto, anche in una categoria superiore. Ecco così che oltre ai giocatori che erano già sotto contratto si è fatto di tutto per mantenere i vari Bleve, Mazzini, Illanes, Palmieri e Panico. Un altro elemento a cui non si è voluto rinunciare è Emanuele Zuelli, partito sabato anche lui in ritiro con un’appariscente capigliatura biondo platino, in attesa di concludere la trattativa col Pisa.