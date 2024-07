Zibido San Giacomo teppisti irrompono al centro estivo e terrorizzano i bambini che dormivano in tenda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024)San(Milano), 14 luglio 2024 - Raid notturno di un manipolo diche hanno terrorizzato i piccoli delche, insieme alle educatrici, stavano vivendo l'esperienza di trascorrere la notte in. L'incursione sarebbe opera di ragazzini che potrebbero avere fra i 13 e 15 anni. Sono fuggiti quando le educatrici sono intervenute ed hanno dovuto chiamare i piccoli molto spaventati. Rabbia. Tanta rabbia. Perché non si tratta di una bravata notturna, ma di un vero e proprio atto intimidatorio nei confronti di minori. E non rimarrà impunito. Le forze dell’ordine e la polizia locale sono al lavoro per verificare, fotogramma dopo fotogramma, i filmati delle telecamere nei pressi dele in diverse zone del paese.