Wimbledon 2024 gli ascolti tv su Sky per la finale Paolini-Krejcikova | 97% di share

(Di domenica 14 luglio 2024) Ladel singolare femminile di, che ha visto sfidarsi l’azzurra Jasminee la ceca Barbora, ha fatto registrare ottimisu Sky Sport. Il match è stato visto da 1 milione 54 mila spettatori medi complessivi in total audience e 1 milione 675 mila contatti unici (questo secondo dato però non include le visioni su Sky Go), con il 9,7% ditv. Particolarmente visti anche pre (124mila spettatori medi) e post partita (150mila). Infine, sugli account social ufficiali di Sky Sport e Sky Sport Tennis, il totale è di 209mila interazioni e oltre 3 milioni di video views., glitv su Sky per la: 9,7% diSportFace. .