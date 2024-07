Vita indipendente in Toscana | nuovo programma pluriennale e maggiori risorse

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) La Regioneconferma e rinnova il proprio impegno a sostegno dei progetti didelle persone con disabilità.zione triennale, un budget complessivo che sale a 46 milioni di euro per il prossimo triennio, abbattimento delle liste di attesa e aumento della platea dei destinatari, sono i capisaldi del, approvato nelle sue linee d’indirizzo nell’ultima seduta della giunta regionale Giani su proposta dell’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. Per “” si intende il diritto – riconosciuto anche a livello internazionale dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e poter vivere nella società alla pari e secondo le proprie aspirazioni, endo l’isolamento e la discriminazione e favorendo invece l’integrazione e la partecipazione.