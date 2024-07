Vis Di Paola fino al 2029 ora è una bandiera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Vacanze finite per il folto gruppo Vis. A distanza di quasi due mesi dal playout vinto con la Recanatese (e il modo ancora emoziona) si torna a lavorare. Diversi giocatori sono già in città. Oggi gli arrivi alla spicciolata del resto della truppa e la consegna del materiale al Benelli, da domani i test sul campo, il 19 partenza per il ritiro di Cingoli dopo si lavorerà per due settimane. Una firma importante si aggiunge a quelle delle ultime ore. Manuel Di, classe ’97, ha allungato il contrattoal. Di fatto, il capitano diventa unabiancorossa: alle tre stagioni fin qui disputate (85 presenze, 16 reti, 10 assist), se ne aggiungeranno, nelle reciproche intenzioni, altre cinque. Quasi una carriera. "La storia di Manuel alla Vis – scrive la società – è iniziata nel 2020 ed è stato subito amore a prima vista.