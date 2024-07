Valdobbiadene i cittadini a fianco del sindaco Fregonese per aiutarlo a dimagrire | Li coinvolgo nelle mie passeggiate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Treviso, 14 luglio 2024 – Un intero paese che fa attività fisica con il suoper farlo: succede ogni giovedì a, nel Trevigiano, e il protagonista è il primo cittadino Luciano. Un’iniziativa particolare, che ha avuto inizio con un episodio di bodyshaming. “Mi hanno dato del panzone tempo fa, scritto su un muro – ha raccontato al Corriere del Veneto – Non mi sono offeso, dopo 20 anni da amministratore, questo è il risultato. Amministrare ingrassa, ingrassano gli obblighi conviviali, le lunghe delibere con effetti micidiali sui partecipanti”. Non manca l’ironia di sottolineare che quando è entrato in carica pesava 90 chilogrammi, saliti a 130 ora, al terzo mandato. Un’iniziativa che ha coinvolto da subito gli abitanti del comune, che non conta neanche 10mila abitanti.