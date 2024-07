Shock anafilattico dopo la puntura di un insetto una 62enne soccorsa sul Libro Aperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Modena, 14 luglio 2024 – Punta da un imenottero, probabilmente una vespa, una donna di 62 anni, residente a Bologna, ha subito unoe per questo è stata tratta in salvo dal Soccorso alpino dell’Emilia Romagna (Saer) della stazione Monte Cimone mentre si trovava sul sentiero 431 del. I tecnici del Saer, tra cui un infermiere, si sono diretti sul posto ed è stato attivato anche l’elicottero da Ravenna, giunto aldove ha sbarcato il medico ed il tecnico di elisoccorso: l'equipe ha stabilizzato la donna che successivamente è stata portata all’ospedale Maggiore di Bologna. Non sarebbe in pericolo. .