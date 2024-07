Shearer | l’Inghilterra ha dimostrato di essere vincitrice a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 14 luglio 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Alanritiene cheabbia già affrontato tutte le difficoltà che devono affrontare le squadre vincenti di, in quanto punta alla gloria nella finale di domenica.affronterà la Spagna nella finale del Campionatopeo a Berlino, puntando a conquistare il primo grande riconoscimento internazionale dai tempi della Coppa del Mondo del 1966. Ma il viaggio dei Tre Leoni fino a questo punto è stato tutt’altro che lineare. Dopo aver ottenuto cinque punti nelle tre partite del Gruppo C, la squadra di Gareth Southgate era ad un passo dall’eliminazione dal torneo, fino allo spettacolare gol del pareggio di Jude Bellingham nei minuti di recupero contro la Slovacchia negli ottavi di finale.