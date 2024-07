Postiglione | 27enne si accascia e muore durante un picnic sul fiume sequestrata la salma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 14 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoResta un mistero la causa della morte di un giovane ragazzo napoletano di 27 anni, deceduto ieri sera, poco prima della mezzanotte in un’area, sulle rive deCalore, nel comune di. Il giovane, era infatti tra gli invitati di una festa musicale e di esposizione artistica privata in corso di svolgimento questo weekend in località Granatiello diquando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, ha avuto un malore. In pochi minuti, il giovane infatti, si èto a terra ed è morto. Inutile il tentativo dei sanitari di rianimare ilper il quale non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione.