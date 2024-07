Padovan | Mercato Inter? Ha fatto anche di più! Vedo un’antagonista

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 luglio 2024) L’di Inzaghi sta puntellando una rosa già forte e completa con acquisti mirati. L’unico ruolo che al momento rimane scoperto è quello del difensore mancini che possa fare da vice Bastoni, con Cabal in cima alla lista. Secondovenuto a Sky Sport, i nerazzurri hannodi più di ciò che serve TEST – L’di Simone Inzaghi è al suo secondo giorno di raduno, con qualche novità per Francesco Acerbi. Tra tre giorni, mercoledì 17 luglio, i Campioni d’Italia affronteranno il Lugano nel primissimo test estivo, un’occasione per valutare le condizioni generali del gruppo. A seguire è in programma un’altra amichevole con la Pergolettese per poi alzare il livello contro avversari più impegnativi. OPERAZIONI – Nel frattempo l’continua a puntellare la rosa: dopo le ufficialità di Piotr Zielinski, Josep Martinez e Mehdi Taremi la dirigenza nerazzurra sta concentrando gli sforzi sul vice Alessandro Bastoni, ruolo rimasto scoperto a causa del grave infortunio subito dal canadese Tajon Buchanan.