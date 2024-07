Omnivore la docuserie creata dal grande chef René Redzepi sta arrivando | ecco il trailer

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 14 luglio 2024) Il 19 luglio debutterà su Apple TV+, ma intanto come antipasto, è possibile gustarsi ildi, lae narrata daguida del Noma, il ristorante di Copenhagen tre stelle Michelin e per cinque volte migliore del mondo. Tempio gastronomico che, peraltro, ha annunciato proprio lo, chiuderà a fine 2024 (ne avevamo parlato qui), notizia che ha allarmato profondamente il mondo del fine dining. Ominovore, ladelloporterà il telespettatore in un viaggio alla scoperta degli ingredienti fondamentali che hanno plasmato l'umanità e continuano a influenzare il modo in cui viviamo il mondo: «Sarà la testimonianza di ciò che rende il cibo davvero straordinario. È un sogno decennale che finalmente prende vita - ha spiegato- Non sarà solo uno show culinario, ma qualcosa che ci ricordi che il cibo non è mai solo cibo: è una finestra sulle nostre vite, sulla nostra storia e sul nostro mondo».