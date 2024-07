Non c' è pace per la famiglia Cage | il figlio dell' attore e l' aggressione a mano armata

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Weston Coppola, classe 1990,di Christina Fulton e Nicolasha lottato contro la dipendenza da sostanze stupefacenti e ora combatte problemi legati alla salute mentale. Proprio per questo, Weston è stato arrestato mercoledì 10 luglio 2024 perai dannia madre Christina Fulton. “People.com” ha diffuso la notizia nelle scorse ore, facendo sapere che Weston si è consegnato alla polizia a seguito di un mandato di cattura emesso contro di lui alla fine di giugno. Il 33enne era già stato arrestato nel 2017 per guida in stato di ebbrezza e omissione di soccorso. Ad ogni modo, l'risalirebbe al 28 aprile 2024: in quell'occasione Weston aggredì la madre che voleva aiutarlo durante unae sue "crisi", provocandole diverse ferite.