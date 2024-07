Nicole Berlusconi da accusatrice finisce indagata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Da grandead. Le accuse di maltrattamenti di animali, rivolte al centro ippico di Mapello nel 2023, e risultate infondate (erano state archiviate a tempo di record dal gip del tribunale di Bergamo Federica Gaudino), portano ora in tribunale a Bergamo(nipote dell’ex leader di Forza Italia), fondatrice della onlus animalista Progetto Islander che si occupa della riabilitazione psico-fisica degli animali provenienti da sequestri per reati di maltrattamento, poi dati in affidamento e adozione. In seguito alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Mancusi, è stata fissata per il 28 gennaio 2025 l’udienza preliminare. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la donna avrebbe effettuato sei riprese e foto all’interno del centro ippico, dove era rimasta "contro l’espressa volontà" della presidente.