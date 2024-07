Modena che entusiasmo E Pedro Mendes si avvicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Grandeal primo allenamento a porte aperte del nuovo. Almeno 300 tifosi, già accalcati davanti ai cancelli dello Zelocchi mezz’ora prima dell’allenamento, hanno assistito alla seduta diretta da Pier Paolo Bisoli. Qualche calciatore ha lavorato a parte, non c’era Oukhadda che non salirà sul pullman che porterà la squadra al ritiro di Fanano questa mattina alle 11 e non c’era Gargiulo, a sua volta ormai non più parte del progetto. Intanto imperversano importanti news di mercato. Dopo le due meteore Manu e Jorginho (2004, anno primo dell’era Stefano Pioli), un altro portoghese è molto vicino a vestire la casacca del. Ma qui non si parla di carneadi, bensì di, il centravanti dell’Ascoli. Nelle ultime ore l’accelerazione di Andrea Catellani sta portando l’attaccante verso, ma l’operazione non è semplice, complice anche un nuovo inserimento dell’ultima ora della Cremonese.