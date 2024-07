Metropolitane senza barriere Nuovi ascensori | ecco 32 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Investimenti ingenti per far sì che le stazioni della metropolitana diventino sempre più accessibili. Un piano che, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, riguarda le tre linee storiche del trasporto sotterraneo milanese: la M1, la M2 e la M3. In particolare, per quanto riguarda la M3, l’investimento è di oltre 32di euro, risorse destinate alla sostituzione di 48e 52 scale mobili. I lavori di manutenzione straordinaria partiranno martedì 16 luglio nelle prime tre stazioni di San Donato, Brenta e Duomo. Progressivamente tutte le stazioni della linea gialla, da San Donato a Maciachini, saranno interessate da questi interventi, che si svolgeranno nel corso del 2024 e del 2025. Durante le lavorazioni sui vani, glisaranno temporaneamente non utilizzabili, per questo motivo i cantieri verranno eseguiti in stazioni non limitrofe, in modo che gli utenti possano andare alle fermate più vicine rimaste accessibili.