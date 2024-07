La Robur tra volti noti ed esordienti Tutto pronto per la preparazione estiva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Inizierà domani l’ultima settimana di vacanza per il Siena. Lunedì prossimo mister Magrini e i suoi ragazzi si ritroveranno per dare il via alla nuova stagione, con la partenza della. Un momento importante, per una squadra, quello del ritiro, utile a gettare le basi in vista del nuovo campionato, sia da un punto di vista fisico che della conoscenza. Un momento che la scorsa estate la, costretta a ripartire dal basso, dopo la mancata iscrizione dell’Acr Siena alla Lega Pro, è stata costretta a saltare a piè pari, con la rosa costruita in fretta e furia e giusto qualche giorno di allenamento prima dell’inizio del nuovo campionato. Vero è che tra qualche giorno, i ‘benritrovati’ saranno tanti e più che i ‘benvenuti’.