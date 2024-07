Isterici avete visto? Spagna ingiocabile ma senza psicosi questa finale l’avrebbe persa l’Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 luglio 2024) Per tutti i lettori che hanno deciso di seguire Euro 2024 insieme a CalcioWeb la vittoria dellaagli Europei non è stata una sorpresa. Fin dalle prediction iniziali avevamo indicato la ‘Roja’ come una delle grandi favorite e, dopo averle prime gare dei gironi abbiamo avuto solo conferme. A proposito di partite inaugurali, ricordiamo bene anche quella contro. Un 1-0, che magari sarebbe potuto essere anche più largo, ma che non lo è stato, merito di una difesa azzurra che, pur soffrendo è riuscita a reggere e di un ottimo Donnarumma. Soprattutto, non un gol, ma un autogol. Oggi, guardandoci indietro, non possiamo che pensare al più classico dei “what if”. Che sarebbe successo se, dopo-Italia, non fossero esplosi gli isterismi che hanno portato Spalletti a deragliare dalle sue posizioni? Unaper chiunque: le ha eliminate tutte!è stata letteralmenteper chiunque.