Irresponsabile ; attentato a Trump Bonelli sbotta con Salvini ma fa un autogol

(Di domenica 14 luglio 2024) L'a Donalddeve far riflettere la politica. I toni accesi possono portare a gesti come quello di Thomas Matthew Crooks che ha imbracciato un fucile semiautomatico per sparare suin Pennsylvania. Il premier Giorgia Meloni è intervenuta esprimendo la massima solidarità all'ex presidente degli Stati Uniti e lanciando un avvertimento molto chiaro: "Nel dibattito politico, in tutto il mondo, ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati. È un monito per tutti, indipendentemente dallo schieramento politico, per ridare dignità e onore alla politica, contro ogni forma di odio e violenza, e per il bene delle nostre democrazie. Solidarietà a Donald, ai suoi sostenitori e ai feriti, e il mio sentito cordoglio per la vittima ai suoi familiari".