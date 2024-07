Inghilterra-Spagna con Bergomi | Fabian Ruiz impressionante ma Bellingham grande leader

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 luglio 2024) AGI - “Laè la squadra che primeggia tutte le classifiche per tiri in porta (108) recuperi nella metà campo offensiva (255), è seconda per dribbling tentati (131) dopo il Portogallo, in testa per passaggi dentro l'area di rigore con interpreti come Olmo, Williams, Yamal che per la sua età ci sta facendo vedere un calcio straordinario". Così all'AGI Beppe, che stasera commenterà la finale di Euro 2024 con Maurizio Compagnoni. "È la squadra che in questo Europeo si è fatta preferire di più, esteticamente la più bella da vedere. Ma il calcio non è così razionale, e dunque il risultato non è per nulla scontato. Anche perché l'nelle ultime partite, cambiando anche sistema di gioco, è migliorata, ha una fase difensiva solida, con meno coinvolgimento di Kane in favore di Foden e, con Rice che funziona sempre molto bene in mezzo al campo.