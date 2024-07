Il governatore Giani a Castiglione della Pescaia presenta il libro su Cosimo I dei Medici

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 14 luglio 2024)– Il presidenteRegione Toscana Eugenioil suoI dei– Il padreToscana moderna (Giunti editore). L’incontro è in programma martedì, 16 luglio, alle 18 a Palazzo Centurioni. “Siamo felici di ospitare finalmente Eugenio– afferma la sindaca Elena Nappi – nella nostraper parlare del PadreToscana in un luogo significativo come Palazzo Centurioni, edificio fortemente voluto daI de’e dalla moglie Eleonora di Toledo. Dopo aver inaugurato la scorsa settimana la mostra sul fumetto di Leopoldo II di Lorena, proprio insieme al presidenteRegione, ed aver evidenziato il suo rapporto con la Casa Rossa e la riserva naturaleDiaccia Botrona, con orgoglio ci accingiamo ad ascoltare la storia del primo Granduca di Toscana esua Maremma dalla voce di un grande oratore come