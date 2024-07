Il fuoriclasse Adrian Banks è la nuova stella della Libertas Livorno

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 14 luglio 2024)– Nuovo acquisto per la1947, che ha annunciato ufficialmente l’arrivo in amarantodi MemphisGerard, guardia di 191 centimetri per 88 chilogrammi, nato il 9 febbraio 1986.è un giocatore estremamente tecnico, ha un ottimo tiro dal perimetro e possiede un buon ball handling. La sua arma principale è il tiro dalla media distanza.è cresciuto nell’università di Northwest Mississippi, per poi passare all’Arkansas State University, dove diventa il settimo giocatore nella storia del college ad aver realizzato più di 1000 punti. Arriva in Europa nel 2008, dopo aver disputato ottime stagioni al college, e firma per i belgi del Verviers, con cui gioca 31 partite, con una media di 16,8 punti e 2,2 rimbalzi a partita.