Gazzetta – Il Milan vuole blindare Theo Hernandez | pronta un’offerta alla Leao|Primapagina

(Di domenica 14 luglio 2024) 2024-07-14 12:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: “è un giocatore del. È nostro e sappiamo che è felice qui, che sta bene con la famiglia. Avrà molto più spazio di giocare come piace a lui con Fonseca. Sarà costruito anche per lui, andrà molto bene. Non sono preoccupato”. Parole e musica di Zlatan Ibrahimovic in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del. Il club rossonero, impegnato in questi giorni su importanti dossier per rinforzare l’attuale organico – priorità riservata all’affare Morata, ma antenne più che dritte pure per il difensore del Salisburgo Pavlovic e per il mediano del Monaco Fofana –ripartire anche dalle certezze consolidatesi nelle ultime stagioni efigura tra queste.