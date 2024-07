Dialogo non odio Le reazioni della politica all' attentato a Trump

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 14 luglio 2024) AGI - È unanime la condanna da parte delle istituzioni eitaliana per l'subito dall'ex presidente americano Donald. Ed è un fil rouge a legare tutti i commenti: va fermata la spirale di violenza epolitico, a partire da quella verbale, e vanno ripristinati il confronto e il. In piena notte è la premier Giorgia Meloni a esprimere la propria solidarietà a. "L'auspicio è che i prossimi mesi di campagna elettorale possano veder prevaleree responsabilità sue violenza", dice. Per poi, in mattinata, augurarsi che l'sia di "monito a tutti", perché "nel dibattito politico, in tutto il mondo, ci sono limiti che non dovrebbero mai essere superati", scandisce la premier. È necessario dunque "ridare dignità e onore alla, contro ogni forma die violenza, e per il bene delle nostre democrazie".