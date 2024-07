Detriti spaziali diretti verso la Terra | in caduta i 20 satelliti Starlink di Elon Musk sono stati rilasciati sull’orbita sbagliata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Una pioggia diè direttail pianeta. In arrivo tutti e 20 idella costellazione– appartenente a SpaceX per le connessioni internet globali – che lo scorso 12 lugliosu un’orbitaper un guasto al motore dello stadio superiore del lanciatore Falcon 9, sempre dell’azienda di. Dei 20, già 2rientrati come indicato dalle informazioni e dai dati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad): per i 18 rimanenti, il rientro nell’atmosfera è previsto nelle prossime ore. Il sospetto (maturato dall’astrofisico Jonathan McDowell, dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics), però, è che siano già rientrati senza tuttavia esserecatalogati.