Calciomercato Serie A | Juve torna di moda Berardi Il Milan pressa per Fullkrug

(Di domenica 14 luglio 2024)o, 14 luglio 2024 – Certi amori non finiscono. Lantus sta cercando un esterno offensivo e il nome che circola è quello di Domenico, vecchio pallino dei bianconeri. Il numero 10 del Sassuolo, retrocesso inB, è in recupero dall'infortunio e un suo approdo a Torino ora più che mai non è da escludere. Si tratterebbe di un colpo d'agosto, anche perché nel taccuino del direttore dell'area tecnica Cristiano Giuntoli prima ci sono Karim Adeyemi del Borussia Dortmund e Jadon Sancho, che è rientrato al Manchester United e pare aver fatto pace con il tecnico Ten Hag anche se nei giorni scorsi ha aperto al trasferimento in Italia. Terzo nome è quello di Francisco Conceicao Jr, alternativa se una delle operazioni precedenti non dovesse andare a buon fine.