Basket Parigi 2024 | team Usa ad Abu Dhabi per due amichevoli fiducia per il recupero di Durant

(Di domenica 14 luglio 2024) A poche settimane dalle Olimpiadi di, ilUsa diprosegue la propria preparazione. LeBron James e compagni sono sbarcati ad Abu, dove disputeranno duecontro Australia (lunedì 15) e Serbia (mercoledì 17). Al momento, però, l’attenzione è concentrata sulle condizioni di Kevin, che continua ad allenarsi a parte a causa di un infortunio al polpaccio. “Siamo fiduciosi che recuperi in tempo per i Giochi, quindi non abbiamo parlato della possibilità di sostituirlo. Mancano ancora delle settimane e procediamo giorno dopo giorno” ha rassicurato il ct Steve Kerr. Chi non ci sarà è invece Kawhi Leonard, fermato da un problema al ginocchio destro: il suo posto è stato preso da Derrick White.Usa ad Abuper dueper ildiSportFace.