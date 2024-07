ATALANTA La Dea a ranghi quasi completi a un mese dal Real Cittadini al Frosinone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Giovedì alle 17 l’si presenterà ai suoi tifosi, nella tradizionale sede estiva di Clusone, città natale del presidente nerazzurro Antonio Percassi, con una partitella in famiglia contro la Primavera. Sarà un primo bagno di folla per la Dea, che ha terminato la prima settimana di raduno senza intoppi fisici e da domani si prepara a riaccogliere prima Djimsiti e poi da martedì anche Pasalic. Rispetto alle precedenti estati Gasperini (nella sfida) ha il vantaggio di lavorare già, con i nuovi innesti Godfrey e Zaniolo presenti già dal primo giorno: un anno fa Scamacca e Touré arrivarono a inizio agosto, De Ketelaere appena tre giorni prima del debutto in campionato. Esattamente tra un, il 14 agosto, si giocherà a Varsavia la Supercoppa contro ilMadrid e per arrivarci al meglio la Dea avrà due amichevoli internazionali il 27 luglio ad Alkmaar contro l’AZ e il 9 agosto ad Amburgo contro il St.