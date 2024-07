Addio Brenda! L' attrice di Beverly Hills 90210 Shannen Doherty ha perso la battaglia contro il cancro

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 14 luglio 2024) L'simbolo degli anni '90è morta di tumore a soli 53 anni. Nell'immaginario popolare verrà sempre ricordata come laWalsh di, la celebredie Prue di Streghe, è deceduta ieri notte a 53 anni. La sua morte segna la fine di unacoraggiosailal seno, una lotta che ha condiviso pubblicamente per sensibilizzare il pubblico sulla malattia. Nata il 12 aprile 1971,ha iniziato la sua carriera giovanissima, conquistando la fama internazionale con il ruolo diWalsh in. La sua interpretazione ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop degli anni '90, rendendola un'icona per una generazione intera.