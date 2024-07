Wimbledon Musetti battuto in semifinale | Djokovic in finale contro Alcaraz

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 13 luglio 2024) (Adnkronos) – Lorenzosconfitto da Novaknelladel singolare maschile di2024. Il serbo, numero 2 del mondo, si impone per 6-4, 7-6 (7-2), 6-4 in 2h48’ e vola in, dove affronterà lo spagnolo Carlos, numero 3 del mondo e campione in carica, nella rivincita delladello scorso anno., senza fornire una prestazione memorabile, mette al tappeto l’azzurro che non riesce a sviluppare il proprio gioco., alla sesta sconfitta in 7 match con il serbo, conquista a rete una decina di punti: il toscano non riesce a essere aggressivo con continuità e si arrende.si complica la vita nel primo set subendo il break nel sesto game (2-4).però non è quello dei giorni migliori: avanti 5-3, il serbo spreca 2 set point prima di subire il break che potrebbe riaprire totalmente la partita.