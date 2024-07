Von der Leyen le prova tutte per evitare il clamoroso flop | caccia serrata ai voti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Giovedì prossimo Ursula von der, se sarà riuscita ad assicurarsi almeno 361, verrà rieletta presidente della Commissione Europea fino al 2029. In questa settimana è stata ogni giorno al Parlamento Europeo, a Bruxelles, per incontrare gli eurodeputati in vista del voto che si terrà alle 13, nella plenaria a Strasburgo. Se non dovesse essere rieletta, eventualità che appare remota ma non impossibile («anche gli incidenti d'auto capitano», come osserva una fonte parlamentare), il Consiglio Europeo dovrà individuare un nuovo candidato entro un mese. La prima plenaria della decima legislatura si aprirà martedì prossimo alle 10 (a Bruxelles, intanto, lunedì si riunirà l'Eurogruppo, seguito dall'Ecofin l'indomani) e, come prima cosa, eleggerà il presidente del Parlamento: Roberta Metsola è l'unica candidata.