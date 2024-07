Vacanzeprevista spesa media 1 200 euro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 luglio 2024) 14.40 Il 31% delle famiglie prevede per le vacanze estive un budget maggiore di quello dello scorso anno; il 42% uguale al 2023; il 18% inferiore all'estate scorsa, mentre il 9% non ha ancora definito il proprio budget. Lapro capite prevista è di 1.190, il +10% rispetto alle vacanze dell'estate scorsa. Emerge dal focus dell'Osservatorio di Confcommercio.Tra giugno e settembre il 51% degli italiani farà vacanze brevi o lunghe, prevalentemente per riposarsi e in coppia. Resta a casa invece il 16%.