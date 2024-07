‘Ultimo Minuto’ calcio e passione Pupi e Antonio Avati con Italo Cucci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Ha lasciato la nostra città alla fine degli anni Ottanta per rincorrere il sogno romano, come tanti altri bolognesi che nella capitale "volevano arrivarci da vincitori". Mala sua Bologna, divenuta città di vita dopo aver lasciato Rimini nel 1960 a 21 anni per iniziare a collaborare con il Carlino, non l’ha mai abbandonata, avendo qui sempre una parte di famiglia ed essendo tornato in varie epoche a lavorare nella Dotta. Ad esempio quando è venuto a dirigere il QN e le sue testate. Stasera, proprio nel cuore di Bologna, succede un piccolo miracolo, perché grazie alla Cineteca e alla sua rassegna cinefila Sotto le stelle del cinema, sul palco di piazza Maggiore (ore 21.45) si troverà, che ormai da 15 anni vive nell’Isola di Pantelleria, con due amici bolognesi che proprio come lui scelsero la strada romana:festeggeranno l’amico di giovanili scorribande jazz e poi di cinema, in occasione dei suoi 85 anni (compiuti il 31 maggio), presentando un film cult come Ultimo Minuto, scritto a sei mani nelle serate romane e uscito nel 1987 con un immenso Ugo Tognazzi come protagonista.