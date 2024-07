Tour de France Tadej Pogacar | Puntavamo al successo allo sprint anche meglio così

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024) Colpaccio disul Pla d’Adet. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha volato quest’oggi nella quattordicesima tappa delde, mettendo a tacere tutte le malelingue dopo la tappa del Galibier: prestazione di forza da parte sua, che stacca Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) rifilandogli, tra distacco e abbuoni, ben 43”. Esulta mostrando i muscoli, il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, ma non vince solo di forza bruta. Da applausi il lavoro della squadra emiratina, che ha studiato la situazione mandando Adam Yates in avanscoperta per avere una mano dopo il suo solito scatto, affaticandosi un po’ di meno, e chiudendo i conti negli ultimi tre chilometri. Ora perc’è un bel margine di 1’57” su Vingegaard. “Abbiamo provato a vincere la tappa.