Telecronisti Paolini-Krejcikova finale Wimbledon | chi commenta su Sky

(Di sabato 13 luglio 2024) Il programma e isu Sky didi2024. Dopo essere diventata la prima italiana di sempre a raggiungere laai Championships, Jasmine è a una sola vittoria da un risultato storico. La giocatrice azzurra vuole sollevare il primo Slam dopo l’occasione sfumata a Parigi e spera di chiudere in bellezza un torneo da sogno. Non sarà però facile contro la ceca Barbora, che ha eliminato giocatrici del calibro di Collins, Ostapenko e Rybakina e partirà leggermente favorita, anche per via della maggior esperienza ad alti livelli. Il match sarà trasmesso dalle ore 15:00 in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su SkyGo e NOW. Are il match saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci.