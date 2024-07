Stati Uniti | arrivano i distributori automatici di proiettili nei negozi di alimentari

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 13 luglio 2024) Alabama, Oklahoma e Texas hanno già installatoneidi, per rendere le munizioni sempre più reperibili. Prossimo Stato, il Colorado Armi, ma sarebbe il caso di dire munizioni, sempre più diffuse negli. Alabama, Oklahoma e Texas hanno, infatti, installato deidineidiper rendere le munizioni più facilmente reperibili. Presto si troveranno anche in Colorado. A produrli è la American Rounds che monta queste macchinette, che funzionano H24, ogni giorno. IQueste macchinette sono state installate in una serie di catene in comunità piccole, da Pell City, Alabama, 14.600 abitanti, a Noble, Oklahoma, circa 8000 abitanti e, all’apparenza, sembrano comunidi bevande e snack.