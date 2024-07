Sbanda in auto e si schianta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Hato in, forse per un malore o un colpo di sonno, verso le 7 di ieri, mentre stava percorrendo via Sacco e Vanzetti, a Pieve di Guastalla. L’, una Peugeot 208, si èta sulla recinzione in metallo che separa la strada dalla pista ciclabile, per fortuna senza raggiungere il marciapiede. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa locale. Dopo le prime cure, la donna, di 59 anni e residente a Gualtieri, è stata trasportata al vicino pronto soccorso ospedaliero per medicazioni e accertamenti. Non risulta in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti pure gli agenti della polizia locale della Bassa Reggiana per eseguire i rilievi tecnici. Non risultano essere rimasti coinvolti altri veicoli nell’incidente. Il traffico è rimasto rallentato nell’ora di punta, sull’importante arteria viaria.