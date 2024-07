Raid israeliano su Khan Yunis uccide 90 persone Netanyahu | Battere l' asse del male

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) "In un modo o nell'altro" Israele eliminerà tutti i vertici di Hamas: il premier, Benjamin, lo ha detto in conferenza stampa, parlando delsu, nel sud della Striscia di Gaza, di questa mattina. Unnel quale, stando ai dati di Hamas, sono morte 90e 300 sono rimaste ferite. Nella zona finita nel mirino dell'attacco aereo di Tel Aviv c'erano molti sfollati palestinesi. Israele ha fatto sapere che l'obiettivo delera il capo dell'ala militare di Hamas, Mohammed Deif, ritenuto la mente del massacro del 7 ottobre nel sud di Israele, e un altro comandante del gruppo, Rafa'a Salameh. In conferenza stampa, però,ha dichiarato che "non c'è certezza assoluta" sull'uccisione di Deif e del suo vice Salameh.