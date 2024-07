Porto Rubino 2024 al via in line up anche Mannarino e Truppi

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) Al via, il festival del mare e della musica nato dalla mente del cantautore Renzo, laup, le location e i biglietti Ai nastri di partenza,registra già un sold out: il festival del mare e della musica nato dalla mente del cantautore Renzo, in partenza il prossimo lunedì 15 luglio dalla nuova tappa di Vieste (ingresso gratuito), si apre registrando già il tutto esaurito per l’appuntamento di Monopoli del 19 luglio, mentre restano ancora disponibili i biglietti per la data del 17 luglio a Giovinazzo e per il gran finale del 21 luglio a Tricase. Una serie di appuntamenti ricchi di novità, sorprese inaspettate e suggestioni che porteranno il pubblico in un viaggio evocativo in cui la musica si fonde con la bellezza del mare, la magia delle acque pugliesi e la forza della parola Una gradita sorpresa si aggiunge agli annunci di oggi:, dopo l’esibizione in apertura della rassegna prevista per il prossimo 15 luglio a Vieste, proseguirà il suo viaggio con la ciurma diandando ad arricchire laup del 17 luglio di Giovinazzo, incarnando appieno lo spirito di sostegno e aiuto reciproco che da sempre contraddistingue il Festival.