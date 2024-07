Modena Agevolazioni servizi educativi | si può già presentare l’Isee

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 luglio 2024) Per ottenere tariffe scontate o ricalcolo della retta occorre inviare on line l’attestazione che si può compilare al Caaf o sul sito Inps tramite credenziali Spid. Anche per l’anno scolastico 2024/2025 la misura regionale a cui il Comune diha aderito consentirà alle famiglie con Isee fino a 26mila euro di pagare rette scontate al nido dal 30 al 50 per cento e comunque personalizzate in base alla situazione patrimoniale familiare. Le famiglie dei nuovi ammessi alo di nidi che intendono richiedere le tariffe ribassate, così come quelle con bambini che entrano alla scuola d’infanzia al fine di ottenere il calcolo della tariffa puntuale ed eventuali altreoppure il ricalcolo della retta per i bambini che già frequentano i, possonola propria attestazione Isee aidel Comune di