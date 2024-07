Michelangelo Buonarroti | tra amore e ribellione

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 13 luglio 2024) Fosse vissuto ai tempi nostri sarebbe stato segretario di un partito, tanto amò Tommaso de’ Cavalieri il giovane conosciuto prima di sposarsi con Vittoria Colonna, ma andiamo con calma. Isono stati sempre una famiglia di esattori per i Medici per un centinaio di anni, il padre di, Simone, , però preso dal gioco, ludopatico!?, e circuito da strozzini dell’epoca, si era ridotto in povertà, tanto che dovettero allontanarlo dalla città e dargli un incarico di priore ( esattore) in un posto poco abitato della Valtiberina, dove capre, pecore e mucche erano a pascolare e i pochi cittadini si ritrovavano a metà della salita dello Spino dove il buon vino non mancava. La madre Francesca dei Neri di Miniato de’ Siena dopo averlo dato alla luce nel 1475 morì dopo solo 6 anni ( 1481).