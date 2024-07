Mezz’età cioè creatività al massimo desiderio e impossibilità di tacere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Ho detto a una mia amica di stare attenta con l’uso della parola “pazza”, che è un attimo che lo si sarebbe potuto dire anche di lei – una frazione di secondo di mitomania, una paranoia confidata alla persona sbagliata, un momento di calo ormonale. Ultimamente ci faccio più caso. Lo dicono di alcune persone che conosco solo di nome – “vabbè ma quella è un po’ pazza”; lo dicono di me – anche persone che mi vogliono bene; lo si dice a volte per spiegarsi come mai una donna che ha delle buone qualità non ha il successo che ci si aspetterebbe. O perché qualcosa di sgradevole è successo a lei, e non a noi (litigare, non pubblicare un libro, non vincere un premio, essere mollate). Suppongo ci rassicuri – a me no, ma a chi è riuscita finora a tenere tutto insieme e proiettare un’immagine di sorridente rassicurazione.