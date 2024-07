Lavoravano anche 12 ore al giorno senza paga | 33 braccianti indiani ridotti in schiavitù nel Veronese Indagati due connazionali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Erano costretti a lavorare tra le 10 e le 12 ore al, 7 giorni su 7, di fattoricevere alcun compenso perché i miseri 4 euro l’ora stabiliti, venivano interamente trattenuti per “rire” la somma di 17mila euro richiesta in cambio dell’ingresso in Italia. La guardia di finanza di Legnago ha scoperto un altro caso di caporalato nelle campagne del: due cittadini, residenti a Cologna Veneta son oraper riduzione o mantenimento ino in servitù e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Come scoperto durante le indagini, i due responsabili, ora, avevano promesso ad almeno 33un futuro migliore in Italia. Ad ognuno di loro è stata chiesta la somma di 17mila euro in cambio dell’ingresso nel territorio nazionale e di un permesso di lavoro stagionale.