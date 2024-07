L’aviaria è la prossima pandemia Bassetti non ha dubbi | È solo questione di tempo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Negli Stati Uniti sono stati confermati tre nuovi casi di influenza aviaria tra i lavoratori esposti a pollame infetto. L'allarme è stato lanciato dal noto infettivologo Matteotramite i social media, subito dopo l'annuncio delle autorità sanitarie statunitensi. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hanno riportato che i tre lavoratori, coinvolti nello spopolamento dei polli in un impianto colpito da un'epidemia di H5N1, sono risultati positivi al virus aviario ad alta patogenicità A(H5). Questi nuovi casi sonogli ultimi di una serie di episodi che stanno sollevando preoccupazioni a livello globale. Nei giorni scorsi, altri casi sono stati segnalati anche in Cambogia, dimostrando una diffusione sempre più ampia e preoccupante del virus.