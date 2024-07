L’alba di Benvegnù Mengo chiude col botto | Una festa in musica nella città che amo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) "Continuo a vivere questi giorni come se tutto fosse misterioso e non praticabile da me che sono un uomo così terreno", dice Paolo, talento indiscutibile del cantautorato italiano eppure sempre a un soffio dal gradino più alto del podio. Non stavolta. Unico artista nominato in due categorie diverse al Premio Tenco 2024, la più importante rassegna italiana della Canzone d’Autore, ha vinto la Targa Tenco per il "Migliore album in assoluto" con "È inutile parlare d’amore" (prodotto insieme a Luca Baldini), disco numero 100 dell’etichetta aretina Woodworm, e secondo classificato con "L’Oceano", risultata "Miglior Canzone". Così, quello che già era stato annunciato come ‘evento speciale’ del MEN/GO Music Fest, il concerto alFortezza di Arezzo, domenica 14 luglio (ore 6.