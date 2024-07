La mia arte nasce da epifanie inaspettate e meraviglie nascoste La versione di Alessandra Spranzi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 13 luglio 2024) Nome:Luogo e data di nascita: Milano, 5 gennaio 1962 Galleria di riferimento: p420, Bologna Contatti:sito Instagram L'intervista L'intervista è realizzata in collaborazione con Anna Setola Il tuo lavoro spesso esplora il lato nascosto e irrazionale delle cose comuni. C'è un momento specifico della tua vita in cui hai iniziato a vedere questo potenziale nascosto? Non mi pare che ci sia stato un momento in cui ho iniziato a guardare le cose in altro modo. C’è stato un lento avvicinamento alle cose, alla loro naturale capacità di essere complesse, immense, oscure. E di trasformarsi. Ho iniziato a spostarle, girarle, avvicinarle, sospenderle, farne altri usi. Fare esperimenti. Spostando una cosa se ne muovono altre.