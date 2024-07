Gli animali hanno amici? | Live Science

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 13 luglio 2024) L’zia degli: un’introduzione inaspettata Nel 2020, un video virale mostrò un’interazione insolita tra un tasso e un coyote, suscitando meraviglia in rete. Nella clip, i duegiocavano insieme in un tunnel sotto un’autostrada, suggerendo un legame amichevole. Legami speciali nell’ambiente animale Molte specie disociali evidenziano comportamenti che suggeriscono legami speciali con alcuni individui, oltre ai legami con parenti e compagni. Delfini, elefanti, primati e corvi dimostrano connessioni intime tramite comportamenti specifici come lo stile di ricerca del cibo, saluti distinti e toelettatura reciproca. Relazioni sociali nel mondo animale Secondo Delphine DeMoor, ricercatrice di ecologia comportamentale all’Università L'articolo Gliproviene da News Nosh.