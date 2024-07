Gaza raid di Israele sul campo profughi di Khan Younis | almeno 70 morti e 100 feriti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024)City, 13 luglio 2024 - E' di70e oltre un centinaio diil bilancio di una serie diaerei israeliani nella regione di al-Mawasi, a ovest di. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa si contano anche decine di persone ancora intrappolate sotto le macerie degli edifici colpiti. L'area di al-Mawasi ospita migliaia di sfollati palestinesi, fuggiti dopo l'avvio dell'operazione israeliana nella Striscia di, designata dall'esercito israeliano come 'zona umanitaria sicura'. Secondo i media israeliani, l’obiettivo delsarebbe stato Deif, capo militare di Hamas. Notizia che un alto esponente del gruppo terroristico ha definito una “sciocchezza”. People walk past rubble and damaged buildings following the withdrawal of Israeli troops from the UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) offices area, in westernCity's Al-Sinaa neighbouhood on July 12, 2024, amid the ongoing conflict between Israel and the militant Hamas group in the besieged Palestinian territory.